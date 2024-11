Mark Zuckerberg e Priscilla Chan têm uma música de casal. 'Get Low', de Lil Jon, é o tema que estava a dar na festa de faculdade quando se conheceram.

Agora, Zuckerberg decidiu presentear a mulher com uma versão sua, gravada com o artista T-Pain, e lançada na quarta-feira, 13 de novembro.

"'Get Low' estava a tocar quando conheci a Priscilla numa festa de faculdade, por isso, todos os anos ouvimo-la no nosso aniversário de namoro. Este ano, trabalhei com o T-Pain na nossa própria versão desta obra de arte lírica", escreveu o CEO da Meta na sua conta de Instagram.

A música está disponível no Spotify.

