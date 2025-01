A tomada de posse de Donald Trump como 47.º presidente dos Estados Unidos é o assunto do dia desta segunda-feira, 20 de dezembro.

Foram várias as personalidades influentes que marcaram presença na cerimónia, entre eles o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e Mark Zuckerberg, diretor executivo do Facebook.

Bezos foi acompanhado pela noiva, Lauren Sanchez, que não causou a melhor impressão. O look escolhido pela jornalista não conquistou os internautas e tudo pela ousadia. É que Sanchez usou um casaco de fato branco com um sutiã de renda branca bem visível. Nas redes sociais as críticas surgiram, apontando que Lauren não estava com a roupa adequada para a ocasião.

Na cerimónia estava ainda o CEO do Facebook, sentado ao lado da noiva de Bezzos. Os dois conversaram e interagiram bastante e, por uns instantes, as câmaras captaram Zuckerberg a olhar (sorrateiramente) para o decote de Lauren. É de salientar que Mark também estava acompanhado pela mulher, Priscilla Chan, sentada ao seu lado.

O momento ficou viral nas redes sociais.

Veja na nossa galeria o look de Lauren Sanchez.

