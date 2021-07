Mark Hoppus, membro dos Blink-182, revelou novos pormenores sobre o seu diagnóstico de cancro.

O artista, de 49 anos, disse na sua conta de Twitter que lhe foi detetado um linfoma no quarto estágio. "A minha classificação é de um linfoma no quarto estágio, o que significa, segundo o que percebi, que está em quatro partes do meu corpo", explicou.

"Não sei exatamente como é que determinaram as quatro partes, mas chegou a partes suficientes para eu estar no quarto estágio, o que penso ser o mais elevado", notou.

Atualmente, Mark encontra-se a fazer um tratamento de quimioterapia, apesar de ainda não existirem certezas quanto à sua cura.

Ainda assim, Hoppus mostrou-se positivo: "Vamos vencer este cancro. É apenas uma questão de tempo".

Importa sublinhar que linfoma é um tipo de cancro que afeta as células responsáveis por proteger o corpo de infeções e doenças.

