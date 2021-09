Mark Hamill, estrela de 'Star Wars', gerou um enorme burburinho no mundo do Twitter este fim de semana simplesmente porque fez uma publicação com o seu nome.

Por incrível que pareça, em pouco tempo o tweet do ator tornou-se viral e não faltaram reações ao mesmo.

Tudo começou depois de Hamill, de 69 anos, ter sido desafiado por um fã a "apenas escrever 'Mark Hamill'", uma vez que este acreditava que o tweet iria conseguir na mesma "centenas de gostos".

Confirmando a previsão do internauta, a publicação alcançou mais de 560 mil gostos e 30 mil partilhas.

Não ficando indiferente à tendência, George Takei, ator de 'Start Trek', também fez o seguinte tweet: "Mark Hamill. E agora esperamos".

