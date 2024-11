Mariza esteve hoje, dia 13, à conversa com Manuel Luís Goucha no programa da tarde do apresentador. A fadista aproveitou a ocasião para comentar uma ideia que foi criada sobre si, nomeadamente que tem "mau feitio".

"Não sou distante...", começou por notar.

Na visão da artista esta visão surgiu por dois motivos.

"Nos primeiros anos nunca estava em Portugal. Fazia cerca de 200 concertos e este ano vamos fechar com 90, portanto é um número gigante", começou por apontar.

Em segundo lugar porque considera-se um "bicho do mato". "Tenho cinco amigos há mais de 20 anos. São aqueles que frequentam a minha casa, que sabem quando estou triste, que me veem a lavar a loiça, descalça, de pijama… São o meu núcleo duro. A família que tu escolhes", explicou.

"Os amigos são aqueles que nos respeitam. Que não precisamos de fazer com eles todos os dias, ou que nos passam a mão pelo pelo. São os que te mostram a verdade e que te põe os pés no chão", completou.

