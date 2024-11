Mariza abriu o coração numa conversa que teve esta quarta-feira, 13 de novembro, com Manuel Luís Goucha.

A fadista, mãe de Martim, de 13 anos, falou sobre o casamento com o pai do menino - António Manuel da Costa Ferreira - que terminou em 2018, após seis anos.

"Sabes que quando a gente ama fica sempre, não deixas de amar as pessoas porque houve períodos maravilhosos. Amo o pai do meu filho através do meu filho e vou sempre amá-lo, porque ele me deu o maior presente do mundo", realçou.

