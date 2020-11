Mariza foi uma das convidadas musicais no 'Dia de Cristina' desta quinta-feira, dia 19, para dar voz ao tema 'Lágrima', o primeiro single do disco 'Mariza canta Amália', que vai ser lançado ainda este mês.

A propósito do trabalho, Cristina Ferreira questionou a fadista sobre as comparações entre as duas figuras do fado e Mariza confessou que compreende que o público faça essa ligação, mas deixou claro que não gosta de comparações.

"Somos cantoras diferentes, séculos diferentes, vidas diferentes. Não sou nem nunca quis ser [igual a Amália]. Sou a Mariza", afirmou.

Ainda assim, a fadista revelou ter a maior admiração pelo legado da 'diva do fado' e afirmou ainda que é um privilégio poder dar voz às suas canções.

