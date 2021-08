Marisa Liz disse adeus aos cabelos castanhos e decidiu mudar de visual. O novo look foi 'apresentado' aos fãs no final da semana passada, tendo partilhado uma fotografia na sua página de Instagram.

A cantora exibiu os cabelos loiros e recebeu vários elogios. "Escândalo", comentou Carolina Deslandes. "Adoro", reagiu João Baião.

Veja abaixo todas as reações ao novo look da cantora. Na galeria pode ver outras imagens da artista antes e depois do novo visual.

Leia Também: Marisa Liz mostra-se ao natural e recebe rasgados elogios. "És linda"