Marina Ruy Barbosa usou a sua conta oficial de Instagram para lembrar uma história recente na qual teve o solidário papel de realizar o sonho de uma jovem fã de apenas 17 anos.

A atriz recebeu uma mensagem da mãe de Anna Clara, onde a senhora pedia ajuda para concretizar o sonho da filha.

"Tenho uma filha de 17 anos que irá formar-se no ensino médio e gostaria de lhe fazer um pedido", começa por ler-se na mensagem, onde a mãe da jovem pede um vestido emprestado para a filha levar ao baile de finalistas.

"Eles vão ter um baile de formatura numa casa de festas perto do colégio e ela não tem bacana para vestir. Se possível, serei eternamente grata. Ela queria muito fazer um vestido que desenhou, mas não estou a poder nem alugar um bonito. Não sei se verá a mensagem, mas estou a tentar. Obrigada", termina.

Anna Clara percebeu o que mãe tinha feito por ela quando entrou no seu Instagram e se deparou com a mensagem enviada para Marina.

"No início do ano eu disse à minha mãe que queria fazer um vestido que desenhei para usar na minha formatura, mas ela disse que não seria possível por motivos financeiros. Eu entendi e deixei para lá. Entrei no Instagram dela agora para ver umas coisas e achei isto", escreveu, partilhando em seguida as mensagens enviadas à famosa atriz brasileira.

"Eu não mereço nem metade do que esta mulher faz por mim", declarou, sem esconder a emoção ao deparar-se com a coragem que a mãe teve ao pedir ajuda.

Por seu turno, Marina não ficou indiferente a esta história e depois de ser identificada nas publicações falou com mãe e filha para tornar real o sonho de Anna Clara.

O sonho foi de facto tornado real, a jovem viu o vestido que desenhou ser costurado ao pormenor e no dia do baile de finalistas usou-o com todo o orgulho.

O desenho do vestido que sonhava usar feito pela jovem estudante© Reprodução Instagram/ Marina Ruy Barbosa

"Muito feliz de ter ajudado a deixar a tua noite mais especial. E espero que tenha sido tudo do jeitinho que sonhaste. Linda, linda, linda na tua formatura a usar o vestido especial que fizemos para realizar o sonho dela", escreve a famosa atriz brasileira ao partilhar o resultado final com os seguidores.

A criação final usada por Anna Clara© Reprodução Instagram/ Marina Ruy Barbosa

