Marina Ruy Barbosa decidiu partilhar com os seguidores da sua página de Instagram, através das stories, imagens onde mostra a decoração da casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Brasil.

As publicações foram feitas esta segunda-feira e destacam a mansão onde viveu com o ex-marido, Alexandre Negrão, como relata a revista Quem. Veja as imagens na galeria.

De destacar que a atriz brasileira, de 26 anos, namora atualmente com o político Guilherme Mussi, de 38.

