Foi revelada esta quinta-feira a personalidade que estará à conversa com Fátima Lopes no programa 'Conta-me Como És' do próximo sábado. Marina Mota abre o livro da sua vida para uma entrevista que passará pelos temas mais sensíveis da sua vida artística e pessoal.

Uma publicação nas redes sociais da TVI dá conta que o afastamento dos palcos e do pequeno ecrã, assim como o divórcio serão os temas a dominar a conversa.

"A 'menina-rapaz' que gostava de trepar ao candeeiro da sua rua. O afastamento dos ecrãs, por decisão de diretores dos canais. Os teatros onde hoje não atua, porque lhe fecharam as portas. O casamento e o divórcio do pai da filha. Os 'filhos adotivos', que criou e encaminhou na vida", lê-se.

