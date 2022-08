Marilyn Monroe deixou o mundo em choque quando foi encontrada sem vida em sua casa, em Brentwwod, Los Angeles, aos 36 anos. Uma história com muitas dúvidas que serviu de inspiração para o documentário 'O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas', da Netflix.

Nascida a 1 de julho de 1926, em Los Angeles, Califórnia, Marilyn Monroe, cujo verdadeiro nome era Norma Jeane Mortenson, tornou-se a maior sex symbol de todos os tempos. No entanto, nem sempre teve um vida fácil.

A relação com a mãe, Gladys Baker, não foi a melhor e a cantora viveu em várias instituições.

Trabalhou numa fábrica durante a Segunda Guerra Mundial, onde conheceu um fotógrafo que a levou a dar os primeiros passos como modelo pin-up. Mais para o final dos anos 40, começou a carreia no cinema e assim que assinou o contrato com a 20th Century Fox, deixou para trás o nome de nascimento, Norma, e ficou a eterna Marilyn Monroe.

Casou pela primeira vez em 1942, com James Dougherty, de quem se separou em 1946. Anos mais tarde, deu o nó com Joe DiMaggio (de 1954 a 1955) e depois voltou a subir ao altar com Arthur Miller, em 1956, união que durou até 1961.

Neste dia marcante, recordamos algumas fotografias da eterna musa.

