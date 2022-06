A Ripley’s Believe It or Not! garante que Kim Kardashian não danificou a peça quando a usou na Met Gala.

Esta quinta-feira, 16 de junho, a Ripley's Believe It or Not!, organização que detém o vestido de Marilyn Monroe que Kim Kardashian usou na Met Gala, emitiu um comunicado onde negou os alegados estragos que Kim terá causado à peça. Foi referido que a estrela "não danificou, de forma alguma, a peça", notando-se que o vestido já trazia alguns 'defeitos' quando foi adquirido em leilão em 2016. Estas são declarações que surgem depois das acusações feitas por Scott Fortner, colecionador de itens de Marilyn Monroe, relativamente aos estragos "significativos" que a Kardashian terá feito, segundo o próprio. Leia Também: Criador de vestido de Marilyn Monroe diz que foi um erro Kim usá-lo