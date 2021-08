Marilyn Eastman, artista que ficou conhecida pelo filme 'Night of the Living Dead', morreu no passado domingo, 22 de agosto. Tinha 87 anos.

A atriz morreu "pacificamente" durante o sono na sua casa em Tampa, segundo o filho, John Eastman, anunciou na sua página de Facebook.

"A Marilyn era uma artista de palco, televisão e rádio, assim como era escritora e produtora. Mais importante, ela foi uma mãe solteira trabalhadora que me educou a mim e ao meu irmão", começa por dizer.

"Não posso relevar o quanto ela desfrutou do afeto e da atenção dos seus inúmeros fãs, e até há algumas semanas ela estava a planear encontros", nota, por fim.

