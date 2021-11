João Gustavo, irmão mais novo de Marília Mendonça, por parte da mãe, recorreu às redes sociais para reagir à morte da cantora, vítima de um acidente de avião.

"A rainha do sertanejo, da música, das mulheres... E de todos nós. Um fenómeno, uma luz, uma estrela, uma amiga, irmã, parceira e grandiosa inspiração. Não temos palavras para descrever a dor deste momento. Estamos incrédulos. Desejamos que o entendimento e o conforto chegue aos corações de todos nós, e que tenhamos força para seguir por ela e por aqueles que ficam, sobretudo o pequeno Léo", pode ler-se numa publicação que foi feita na página oficial de Instagram da dupla Dom Vittor e Gustavo.

"Jamais serás esquecida, Marília. A tua voz e a tua essência são eternas. Nós não conseguimos compreender os desígnios de Deus para alguém tão jovem e no auge do sucesso, mas sabemos que esta vida não termina aqui. Ouviremos e honraremos a Marília sempre. Em nome da música e de tudo o que ela representa", acrescentou, falando depois do tio, Abicieli Silveira, que também morreu no mesmo acidente.

"Silveirinha, amigo, tio, pai e melhor companheiro de resenha, ensinou-nos a aproveitar o melhor da vida, sempre com o sorriso no rosto e pronto para tomar uma, obrigado por ser o melhor tio e amigo do mundo", disse.

Além de Marília e do tio, Henrique Bahia (produtor de Marília), o piloto Geraldo Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana também morreram no acidente. Nomes que foram mencionados na mesma publicação.

"Os nossos profundos sentimentos também aos familiares do querido Henrique Bahia, o melhor produtor do Brasil! Acreditou e vestiu a camisa do nosso projeto, nunca teremos palavras para agradecer tamanho carinho e dedicação! Os nossos profundos sentimentos também aos amigos e familiares do piloto e co-piloto", rematou.

Mas não ficou por aqui e depois do funeral, segundo a revista Quem, publicou na sua página de Instagram pessoal uma fotografia de uma estrela brilhante. "Olha ela aí. És a minha vida", escreveu na imagem.

© Instagram

