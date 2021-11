Murilo Huff, pai do filho de Marília Mendonça, quebrou o silêncio após a morte da cantora brasileira. A artista estava a viajar de avião para um concerto, na sexta-feira, quando sofreu o acidente. Tinha 26 anos.

"Ainda não tenho palavras que consigam expressar a dor que sinto no peito", começou por escrever, agradecendo de seguida "todas as mensagens de apoio e preocupação consigo e com o Léo [filho e ambos]".

"E para pedir oração pela nossa família e pela família das demais vítimas. O Léo está bem", destacou.

De recordar que Murilo e Marília têm em comum o pequeno Léo, que está prestes a completar dois anos.

© Instagram

Mais tarde, Murilo Huff recorreu à mesma rede social para deixar uma nova mensagem, onde se mostra de coração partido.

"Sigo aqui, ainda sem palavras, mas já vi que isso não vai passar. Não tão cedo. Foste sem avisar e deixaste um buraco dentro de mim. Um buraco que ninguém nunca vai conseguir tapar. Talvez esse pequenininho a correr aqui na sala me ajude a enfrentar a tua falta. Ou talvez ele me faça sentir mais falta ainda, porque ele é a tua cara. Não sei. Estou perdido", disse, falando do filho de ambos.

"Mas prometo-te que vou encontrar o caminho e vou cuidar dele, com todas as minhas forças. Assim como tu me pediste na última mensagem que me mandaste ontem cedo, antes de entrar naquele avião. Vou cuidar dele, vou cuidar da tua mãe, do João, do Deivão, e de todos os que tu amavas, mas vou precisar da tua ajuda aí de cima viu?", acrescentou.

"Juro que queria ter agora pelo menos 1% da força que tu sempre tiveste. Para poder aguentar eta dor. Muito obrigado por compartilhar a tua vida comigo nestes quase quatro anos juntos. Muito obrigado por me teres dado o meu maior presente. Muito obrigado por me teres feito feliz (nem sempre nos entendíamos, mas a gente sempre foi especialista em tentar, e isso aquece o meu coração e conforta-me). Muito obrigado por me teres ensinado tanto. Muito obrigado por sempre ter acreditado e respeitado o meu sonho. Muito obrigado por me teres amado. Muito obrigado por me teres deixado amar-te. Vou amar-te para sempre, sua teimosa", rematou.

