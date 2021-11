O funeral de Marília Mendonça e do tio e seu assessor, Abicieli Silveira, realizou-se este sábado, 6 de novembro, um dia depois do trágico acidente.

Ambos foram vítimas de um acidente de avião, na sexta-feira, quando se deslocavam para um concerto da artista.

Na despedida da cantora brasileira, inicialmente as portas abriram-se apenas para os familiares e amigos mais próximos. De seguida, o pavilhão Goiânia Arena foi aberto ao público, como revela a imprensa local.

De acordo com a revista Quem, estavam presentes no velório o pai do filho de Marília, Murilo Huff, a dupla Maiara e Maraisa, entre muitas outras pessoas próximas da artista, de 26 anos.

De recordar que além de Marília e do tio, Henrique Bahia (produtor de Marília), o piloto Geraldo Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana também morreram no acidente.

Veja na galeria algumas imagens do adeus a Marília Mendonça.

