Marília Mendonça partilhou várias imagens na sua página de Instagram que agora ficam registadas como os últimos momentos da cantora. A artista brasileira, de 26 anos, morreu num acidente de avião, esta sexta-feira.

Antes de entrar no avião para se deslocar para um concerto, começou o dia com uma ida ao ginásio e esteve a ligar para alguns fãs para divulgar o novo videoclipe, momentos que destacou nas stories. Além disso, esta sexta-feira também recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19, como relata o G1.

Marília Mendonça é mãe de um menino, o pequeno Léo, de quase dois anos, e este está com o pai, Murilo Huff, ex-companheiro da cantora.

De acordo com a revista Quem, antes do acidente, Murilo Huff publicou na sua página de Instagram um vídeo amoroso onde aparece junto da criança. "O carinho mais gostoso do mundo", escreveu nas imagens.

De recordar que testemunhas revelaram que o avião "rasgou" fios de alta tensão ligados a uma torre próxima ao local do acidente A Polícia Militar adiantou que o avião se despenhou a dois quilómetros da pista de aterragem.

