Já foram muitas as homenagens que se espalharam pelas redes socias desde que foi noticiada a morte de Marília Mendonça. Entre as muitas reações, a imprensa brasileira está a destacar a mensagem de Matheuzinho, que, alegadamente, seria o affair da cantora.

Esta sexta-feira, o também cantor quebrou o silêncio no Instagram e recordou a última vez que viu Marília Mendonça, na manhã do dia do acidente.

"Marília, meu amor, estou com o coração devastado, sem chão, nem sei se consigo escrever aqui tudo o que estou a sentir. Dói demasiado. Hoje de manhã quando te deixei na academia, despedimo-nos e prometemos ver-nos no domingo, conversamos tanto esta madrugada, né Fifi? Falamos sobre tudo", começou por escrever.

"Vivemos momentos lindos e felizes! Foste uma filha exemplar, uma mãe dedicada, uma pessoa que sempre quis ajudar todos os que te rodeavam, uma profissional determinada e, sem dúvida, uma mulher maravilhosa que tive o privilégio de tê-la ao meu lado e pude dividir momentos incríveis, mesmo que por pouco tempo. A dor que sinto agora é imensa e inexplicável. Fica a saudade eterna que invadiu o meu coração sem data para sair. Marília, descanse em paz", rematou.

Leia Também: Reações à morte de Marília Mendonça continuam a 'invadir' Internet