Marília Mendonça é capa da Billboard Brasil deste mês de março.

A cantora morreu a 5 de abril de 2021, mas continua a ser uma das vozes mais relevantes no panorama musical brasileiro, motivo pelo qual a revista decidiu colocar a artista na capa.

"Ela cantou um dia: 'Esqueça-me se for capaz'. E na realidade, jamais conseguiremos. É com muita honra que a Billboard Brasil apresenta a segunda capa deste mês com a inigualável 'Rainha da Sofrência', Marília Mendonça. Mais de dois anos após sua morte, a cantora é uma das artistas mais admiradas e relevantes do mercado; seu legado é único e sua voz ecoará em todos os cantos para sempre", pode ler-se na publicação feita pela revista no Instagram e partilhada também na página da cantora nesta rede social.

A Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras brasileiras, afirmou que a 'rainha da sofrência', como era conhecida, liderou o ranking de músicas mais tocadas no Brasil no ano passado. Em primeiro lugar ficou o tema 'Leão', lançado postumamente.

