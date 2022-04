Marie usou a sua conta de Instagram para responder às críticas de que foi alvo por causa do visual que escolheu para a gala deste domingo, 17 de abril, do 'Big Brother Famosos', na TVI.

Partilhando uma série de retratos nos quais surge na companhia de Cristina Ferreira, a ex-concorrente do reality show afirmou:

"Estas fotos deixam-me feliz, são contrastes aos quais muitas pessoas ainda não estão preparadas para ver sem comparar e opinar negativamente como forma de desencorajar quando no fundo nada é comparável e o conceito de beleza é tão abstrato quanto desenhar o puro oxigénio… e por mim falo sem qualquer verdade mas com todo o sentimento presente!

Ontem sentia-me bonita e rapidamente quando tive contacto com pessoas senti-me insegura e quase que ridícula quando, no fundo, tinha a certeza que era o dia em que me sentira mais especial até à data! Deveras estava cheia de manchas na cara e um ramo de flores no cabelo e todo o processo foi feito sem perceber 'ah ok, pois é eu vou para uma gala da TV e não para o meu quarto ou ter com os meus amigos, o julgamento é real e neste caso diria certo', mas o meu quarto pode ser o mundo se o mundo não se limitar a usar apenas um quarto da sua compaixão e abrir portas para a diferença.

Rapidamente senti-me confortável de novo quando percebi que estava no meu quarto e com os meus amigos, que deveras não tem mal parecer que tenho varicela ou sarampo e que não tenho de ser só mais uma pessoa a perder tempo no julgamento quando já tenho quem o faça por mim. Sejam livres fadas! Grata TVI e Cristina Ferreira por ainda assim verem o quão, no fundo, somos tão parecidos e abrirem a porta do vosso quarto para um bocado de cor".

