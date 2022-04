Mais de 24 horas depois de ter abandonado a casa do 'Big Brother Famosos', Marie deu as suas primeiras entrevistas. Logo após abandonar o estúdio de 'Dois às 10', a criadora de conteúdos esteve à conversa com os jornalistas.

Fãs de Bernardo Silva foram os culpados da expulsão?

Marie faz um balanço positivo da sua participação no reality show e recusa alimentar a polémica que dá conta de que terá sido expulsa por ter-se 'colocado' entre o casal Bruna Gomes e Bernardo Silva.

"A mim não me cabe a carapuça em nada. Acho que saí no momento certo, esta semana já me estava a sentir uma planta. Estou feliz e o motivo da minha saída não me cabe a mim saber", afirma, assegurando que concretizou um sonho ao entrar no programa e conseguir a oportunidade de estar agora ainda mais próxima de se destacar no meio artístico.

Marie quer brilhar e "evoluir enquanto artista"

"Eu ganhei à minha maneira e estou muito feliz. Cresci enquanto pessoa, concretizei um grande sonho e quem sabe irei concretizar muitos mais sonhos. Isto foi uma oportunidade que nunca poderia ter na minha vida", diz.

Marie quer agora ponderar as propostas que podem surgir e "evoluir enquanto artista". A jovem, que antes de entrar na casa já era um fenómeno no TikTok, não esconde que "seria uma honra trabalhar em televisão", fosse como atriz ou apresentadora, mas quer igualmente dar atenção às suas outras áreas de interesse. Apaixonada por moda, conta que "se pudesse" fazia a sua própria roupa sempre.

Quanto às redes sociais, que a tornaram conhecida e lhe deram oportunidade de entrar no 'BB', a criadora de conteúdos explica que "apesar de gostar de explorar outros meios, o digital vai ser sempre uma mais valia" e aposta certeira.

A relação controversa com os pais

Marie foi expulsa do 'Big Brother Famosos' no último sábado, dia 9, tendo sido recebida em estúdio pelo pai, que sempre a apoiou apesar das polémicas que envolveram a sua participação.

"O meu pai está com muito orgulho em mim e eu estou com muito orgulho no meu pai", diz, preferindo guardar para si a conversa que ambos tiveram após a sua saída.

Sobre a relação difícil com a restante família, que contou não ter lidado bem com a sua imagem irreverente, Marie diz ter percebido com o tempo que todos quiseram, acima de tudo, protegê-la das críticas e de um mundo que poderia não estar preparado para a diferença.

"Acho que os meus pais, não era a questão de não gostarem de mim, eles tinham medo por mim e isso fez-me criar enquanto criança e adolescente algumas defesas. Fez-me criar frustração em relação a isso", lembra.

A reação às críticas por ter exposto a relação difícil com a mãe

"Apesar de não ter tido relação com a minha mãe, sempre a amei e foi uma coisa que eu frisei", começa por notar a antiga concorrente do 'BB' ao ser questionada sobre as críticas de que foi alvo por ter exposto a falta de conexão que tem com a mãe.

"Quando na curva da vida tentavas fugir a algum assuntos, iam atrás e não podias escapar. Acho que foi uma coisa que não foi uma opção e não me arrependo [de ter falado sobre isso]. O que os comentadores dizem ou deixam de dizer, não me aquece nem me arrefere. Apesar de tudo o que disse, o que sempre frisei é que amo a minha mãe mesmo não conseguindo sentir e a minha mãe ama-me a mim mesmo que não me aceite", reforça.

Marie conta que ainda não conseguiu falar com a mãe desde que saiu do programa. A jovem diz querer ter uma conversa séria e longa com a progenitora, precisando agora de encontrar tempo para isso.

A viver uma das fases mais felizes da sua vida, Marie diz sentir-se bem, "aceite" e, mais importante que tudo, mais perto de se lançar enquanto artista e concretizar alguns dos seus maiores sonhos. "Sinto-me extremamente feliz", completa.

