Marie esteve a responder a algumas questões deixadas pelos seguidores das redes sociais ao longo do fim de semana, tendo sido confrontada acerca da sua vida amorosa, da qual raramente fala.

"Estás apaixonada ou já sentiste amor?", questionou um cibernauta, com a ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' a começar por responder: "Não me sinto apaixonada. Já me senti atraída e interessada por [outra pessoa]. Não muitas vezes, mas essa parte sim. Nunca cheguei a viver a paixão e a apaixonar-me".

A influenciadora digital não ficou por aqui e acrescentou: "Quando percebo que não é mútuo, ou que é algo muito forçado, regresso para o meu mundo. Gosto muito de trabalhar e de criar. Mas não deixa de ser bonito. Sei que sou uma pessoa extremamente romântica e emocional".

"Cada coisa tem o seu tempo e relativamente ao sentir amor, sinto muito amor em tudo o que crio e em todas as pessoas e animais que tenho ao meu redor no dia a dia", rematou Marie.



© Instagram/Marie

