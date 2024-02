Marie foi uma das convidadas de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa das manhãs da TVI, o 'Dois às 10'.

Mais tranquila, a influenciadora digital e antiga concorrente do 'Big Brother Famosos', falou da fase negativa por que passou, a qual ultrapassou graças à ajuda do pai.

"Agora sinto muito mais clareza", realça, notando que chegou a ficar fechada um mês no quarto de maneira a organizar a sua mente.

A jovem, de 22 anos, lembrou a fase de "revolta" que viveu quando saiu do reality show da TVI, afirmando que "não estava rodeada das pessoas certas" e que, de certa maneira, se tinha habituado a "ambientes tóxicos".

"Não estava habituada a receber amor", sublinha.

Um dos piores momentos foi quando estava em Berlim, sem telemóvel - porque tinha sido roubada - altura em que pediu ajuda ao pai.

"Eu não sei o que ando a fazer, preciso mesmo de ajuda", terá referido.

Entretanto, Marie conseguiu reerguer-se com a ajuda de terapia, tendo até recuperado o relacionamento com a mãe, com quem estava de relações cortadas.

Emocionada e de lágrimas nos olhos, Cristina disse: "És uma menina que só queria ser amada, mas não sabia receber sequer esse amor. É muito bonito ver-te limpa do que não interessa para seguires a tua vida. (...) O teu pai nunca desistiu de ti, em momento algum, mesmo quando diziam coisas de ti que nenhum pai quer ouvir".

Veja aqui a entrevista.

