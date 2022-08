No passado dia 27 de julho, após uma luta de dois anos contra um cancro da mama, Irina Fernandes morreu. A cara que se tornou conhecida junto do público por causa do seu sorriso e maneira inspiradora de encarar a doença, deixou várias lembranças, sendo que uma delas foi destacada pelo marido.

Na conta de Instagram que pertencia a Irina, o viúvo fez uma revelação.

"Abri o journal da Irina na última página que ela escreveu. Ela que escrevia todos os dias, agora nos últimos tempos escrevia cada vez menos. As dores, o cansaço, a medicação antidopaminérgica, os opióides, tudo contribuía para lhe esvaziar a motivação para escrever. Mas como ela era mais forte que isso tudo, ela tentava", começa por referir.

"E a última coisa que escreveu, foi um verdadeiro manifesto à paz interior, ao amor próprio e uma das coisas mais bonitas que li em toda a minha vida. Saber que foi assim que embarcou noutra viagem, é um manifesto à minha paz interior também.

Vou partilhar apenas a parte que sei que ela gostaria que o mundo soubesse e que todos e todas que possam estar a passar momentos difíceis e pesados, possam de alguma forma encontrar o norte nas palavras da Irina.

São os últimos parágrafos de uma carta que ela escreve a ela própria. Uma carta da Irina do Presente à Irina do Passado com algumas coisas que ela gostaria que a Irina do Passado soubesse. Aqui fica".

Eis as palavras de Irina: "Tu és boa pessoa, és uma boa menina. És merecedora de todas as bênçãos tal qual todas as outras pessoas. A tua vida não tem sido fácil, mas não é nenhum castigo, é apenas para te enrijecer os ossos pois vais precisar mais tarde.

A tristeza e o vazio que sentes vai passar. Não vai durar para sempre. Tu vais conseguir ser muito feliz, como nunca pensaste ser possível ser.

Acima de tudo quero que saibas que és boa miúda, tens bom coração, ao contrário do que algumas pessoas que cruzaram o teu caminho te disseram. És amada, és importante e és merecedora de tudo de bom que tens e terás. Segue firme miúda! Tu és maravilhosa!".

