Rita Ferro Rodrigues encontra-se em processo de luto pela morte da sua grande amiga Irina Fernandes. A protagonista da reportagem 'O Amor Cura' e dona da página de Instagram 'Cancer I Love You' morreu a 22 de julho depois de vários meses de luta contra o cancro.

"Hoje falaram-me de ti no meio do nada e desabei a chorar no meio de tudo", contou Rita ao partilhar na rede social Instagram uma imagem na qual posou junto da amiga.

"Deus, tenho saudades tuas, amor", lê-se ainda na emotiva partilha.

Pouco depois de tornar público o seu desabafo, Rita Ferro Rodrigues fez uma nova partilha na qual pede que se normalize o choro e o facto de se falar sobre isso nas redes sociais.

"Está tudo bem. Normalizem o choro e as saudades. Não somos robots e o Instagram não é apenas uma montra de bonecas e bonecos", realçou.

