Kenneth Petty vai poder estar presente no nascimento da filha, fruto do casamento com Nicki Minaj.

O juiz concedeu o pedido do marido da rapper para poder sair temporariamente da prisão e acompanhar Nicki. Além disso, também pode estar junto da mulher periodicamente em viagens de negócios como gerente da artista, informa o TMZ.

Kenneth foi preso, no início do ano, por crimes sexuais e pediu juiz para mudar os termos da sua liberdade condicional para poder estar perto da mulher, mesmo que esta dê à luz depois do horário de recolhimento.

