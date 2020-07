Depois de no mês passado os rumores da gravidez terem ficado mais fortes com a publicação de uma fotografia suspeita, Nicki Minaj acaba de confirmar que se prepara para ser mãe pela primeira vez.

A artista, de 37 anos, posou em biquíni, exibindo a já grande barriga de grávida, e partilhou a imagem na sua página de Instagram. Desta forma, anunciou ao mundo que vai ser mãe.

Desde logo, foram muitos os fãs que 'correram' para a caixa de comentários para dar os parabéns à cantora.

De referir que o bebé é fruto da relação de Nicki com Kenneth Petty, com quem se casou no ano passado.

