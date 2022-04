João Soares, marido de Maria João Abreu, foi um dos convidados do programa 'Caixinha Mágica' deste sábado, 23 de abril, formato televisivo apresentado por Fátima Lopes.

À conversa com a apresentadora, o músico acabou por falar do seu eterno amor, Maria João Abreu, que morreu a 13 de maio do ano passado.

"Estou a seguir em frente e a vida continua", sublinha, confessando que este não é um processo fácil.

"Há ainda muita gente que me vem dizer que sente muitas saudades dela. Quem vivia a vida com ela é muito mais complicado. Todos os dias tenho momentos em que me apetece morrer, outros em que me apetece viver muito, todos os dias têm bocadinhos difíceis e bocadinhos fáceis", revela ainda.

O futuro de João passará agora muito pela sua ocupação profissional. Os Namorados da Cidade, banda da qual faz parte, têm uma agenda preenchida com concertos.

Veja a entrevista.

