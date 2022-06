O marido de Manuel Luís Goucha, Rui Oliveira, foi esta quinta-feira, 2 de maio, surpreendido na rua com um comentário de um senhor americano. O empresário foi confundido pela pessoa em questão com um famoso ator de Hollywood, Stanley Tucci.

"Hoje, e já não é a primeira vez, dirigiu-se a mim um senhor americano que pensara que era Stanley Tucci", contou Rui nas redes sociais.

Pronto a tirar todas as dúvidas sobre as suas alegadas semelhanças com o ator, o marido de Goucha publicou uma montagem na qual se compara a Stanley e questionou os internautas: "Vocês acham que somos parecidos?".

