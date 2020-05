No final de abril, Gabriela Pugliesi e o marido, Erasmo, geraram polémica nas redes sociais ao revelarem ter feito uma festa em casa com amigos em plena pandemia da Covid-19. Tendo em conta que a influencer brasileira chegou a estar infetada com o novo coronavírus, o casal foi bastante criticado, o que levou depois a um pedido de desculpas público.

Posto isto, Gabriela e Erasmo desativaram temporariamente as redes sociais. A influencer permanece ausente do Instagram, mas o marido decidiu retomar a atividade recentemente, o que chamou a atenção da imprensa brasileira.

Ainda assim, Erasmo decidiu tornar o seu perfil, seguido por mais de 1 milhão de pessoas, privado.

Leia Também: Após pedir desculpa, Gabriela Pugliesi desativa Instagram