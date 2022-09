Depois de terem anunciado que estavam à espera do primeiro filho em comum, o marido de Cláudia Raia, Jarbas Homem de Mello, mostrou-se muito feliz.

Nas stories da sua página de Instagram, esta terça-feira, começou por "agradecer toda a energia incrível, de amor, que enviaram".

"Não imaginava que seria essa onda de amor. Estou muito emocionado. Estamos muito felizes. Vamos contando os passos", acrescentou, segundo a revista Quem, prometendo revelar o sexo e nome do bebé.

"Estamos felizes e queremos dividir isto com todos. Queremos espalhar esta alegria que estamos a sentir. Obrigado pelas mensagens. Um beijo no coração de todos! Vamos com fé e muito amor", rematou.

