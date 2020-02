Mariano Di Vaio, um dos homens mais desejados de Itália, surpreendeu a mulher com um anel de diamantes no Dia dos Namorados e partilhou o momento com os milhões que o seguem nas redes sociais. O manequim, fashion blogger e empresário de moda italiano de 30 anos, que é casado com Eleonora Brunacci, mãe dos seus três filhos, ofereceu-lhe uma joia da Glamira. "Muito obrigado por tornares todos os dias especiais. Mereces, por isso, algo especial", elogiou.

O modelo, que é o rosto internacional do novo perfume K by Dolce & Gabbana, é pai de Nathan Leone, de Leonardo Liam e do pequeno Filiberto Noah, nascido no dia 22 de setembro do ano passado. Casado com Eleonora Brunacci desde setembro de 2015, como pode recordar de seguida, Mariano Di Vaio é um apaixonado pela advogada de 32 anos. "Ela tem sido incrível e eu não tenho palavras para descrever a maravilhosa experiência que tenho vivido", admitiu já.