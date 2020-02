Madonna está apaixonada por Ahlamalik Williams e, apesar de ainda não ter tecido grandes considerações públicas sobre o novo amado, aproveitou o Dia de São Valentim, que hoje se comemora um pouco por todo o mundo, para lhe fazer uma declaração de amor nas redes sociais. "Eu amo-te", escreveu na legenda de uma fotografia do bailarino, coreógrafo e ator de 25 anos, 36 anos mais novo, tirada nas Maldivas antes do regresso da cantora a Portugal.

O dançarino acompanha a intérprete de sucessos internacionais como "Ray of light" e "Into the groove" na sua atual digressão, que passou pelo Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em janeiro. Em março do ano passado, Ahlamalik Williams, que pode (re)ver na galeria de imagens que se segue, esteve em Portugal para gravar o vídeo do single "Medellín" na Quinta Nova da Assunção, em Belas, em Sintra. O artista já tinha trabalhado com Madonna entre 2015 e 2016.