Mariana Pacheco e Syro estão mais apaixonados do que nunca e há uma nova publicação que o comprova.

A cantora partilhou nas redes sociais, esta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, algumas fotografias do recente concerto que o companheiro deu no Teatro Tivoli, aproveitando depois a legenda para se declarar ao seu 'mais que tudo'.

"O meu amor quis fazer arte do nosso amor. O meu amor lançou um dos melhores álbuns que eu já ouvi e de que não me canso de falar. O meu amor enche-me de orgulho. O meu amor encheu o Tivoli no sábado. E o Tivoli encheu de amor o meu amor", começou por escrever.

"Foi uma noite bonita que vou recordar para sempre. O mundo, tal como o meu amor, é teu", acrescentou Mariana. Ora veja:

Leia Também: Matilde Reymão sobre o namorado: "É 10 anos mais velho que eu"