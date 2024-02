Matilde Reymão esteve hoje, 7 de fevereiro, à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes do apresentador na TVI. Nesta ocasião, a protagonista da novela 'Cacau' falou sobre Nic Von Rupp, surfista com quem namora há quatro anos.

"Ele é 10 anos mais velho que eu, por isso ainda faz alguma diferença, especialmente quando eu tinha 15 anos", reflete, notando que reparou no companheiro ainda muito nova, durante uma ida a um restaurante.

"Lembro-me de ele estar sentado numas mesas ao lado e de eu dizer: 'mãe, olhe para ele, é tão lindo'. Depois conheci-o e ainda é mais bonito por dentro", relata.

Matilde explica que os dois acabaram por aproximar-se mais tarde depois de um evento. Na altura, esta foi viver para Londres sendo que Nic a visitou na capital inglesa.

"Passado uma semana estava apaixonada", confessa a atriz, notando que se deixou encantar pela "energia, simplicidade e sorriso" do surfista.

"Foi muito instantâneo, rápido", lembra.

Veja este momento da entrevista.