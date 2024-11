Mariana Monteiro está de volta à ficção nacional depois de quatro anos de pausa. A atriz é uma das protagonistas da nova novela da SIC, 'Fugir do Destino', que deverá estrear no início de 2025 e que vai substituir a novela 'Senhora do Mar'.

A atriz falou com o Fama ao Minuto sobre o novo projeto e mostrou-se feliz com tudo o que este ano lhe trouxe.

Mariana contou que "esta foi a vez que fez uma paragem realmente grande". "Foi uma paragem boa e importante", embora garanta que "não parou completamente de representar", já que "foi conciliando com outros trabalhos, com formações, com coisas impossíveis de conciliar se estiver numa telenovela."

A atriz confessou que as gravações decorrem de forma "intensa", mas que este regresso é "um desafio completamente diferente, o que é bom, e também por isso é que lhe fez sentido aceitar o desafio". "Tem um elenco espetacular, acima de tudo. Estou mesmo muito contente com os colegas com quem estou a trabalhar. Existe um excelente ambiente. Ainda não tinha contracenado com a maioria das pessoas, o que é raro hoje em dia e, portanto, é muito bom", concluiu.

Sobre o ano de 2024, Mariana garante que cumpriu vários objetivos, um deles a viagem que fez ao Japão, que já estava há muito tempo na lista de desejos. "O balanço do ano é super positivo. Fiz várias viagens. Fiz parte do 'Passaporte', um programa do qual queria muito fazer, e termina agora com o arranque desta nova produção para a SIC. "

Para o novo ano, a atriz deseja muito "sucesso para esta nova produção, mais projetos em cinema e em teatro também".