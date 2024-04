Mariana Machado vai ser mãe pela primeira vez e é nas redes sociais que tem partilhado alguns detalhes do que tem vivido nesta nova fase da sua vida.

A influenciadora, que se encontra num destino paradisíaco a passar férias, publicou um novo vídeo com o qual revelou que está à espera... de um menino.

Nas imagens em causa, Mariana surge com um vestido rendado e agarrada ao marido, Pedro Gomes, sendo que na legenda deixou a frase "guess what" ["adivinhem"] com emojis de corações azuis, o que assim confirma que está grávida de um rapaz.

O registo foi amplamente elogiado pelos fãs e figuras públicas como Luís Borges, Mafalda Castro e Liliana Filipa já reagiram. Veja abaixo.

