Mafalda Sampaio não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram o ternurento momento no qual os filhos assistem a uma ecografia.

A influenciadora digital, de 33 anos, aguarda a chegada do seu terceiro bebé, fruto do relacionamento com Guilherme Machado.

Esta sexta-feira, 5 de abril, publicou na rede social o momento em que Madalena, de cinco anos, e Francisco, de dois, veem o irmão nas ecografias.

"Levei-os a ver o bebé! Adoraram", afirmou na legenda da partilha.

Veja o vídeo na galeria.

