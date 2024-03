Muitas foram as celebridades que esta terça-feira usaram as redes sociais para assinalar o Dia do Pai.

Mafalda Sampaio não foi exceção e, ao final da noite, partilhou um conjunto de fotografias do companheiro, Guilherme Machado, com os dois filhos do casal, Madalena e Francisco.

"Feliz Dia do Pai ao pai dos meus meninos", escreveu a influenciadora digital na legenda das fotografias.

De recordar que o casal anunciou recentemente que espera o terceiro filho em comum.

