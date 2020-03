Mariana Goldfarb completou 30 anos na terça-feira, 3 de março, uma data que foi celebrada junto do marido, Cauã Reymond. Em conversa com a revista Quem, a apresentadora brasileira contou como é que passou este dia especial.

"Foi perfeito. Acordamos, fomos treinar, almoçamos, depois voltamos para casa e vimos o 'Parasita', que ainda não tínhamos visto. Aliás, um filmão. Pesado para assistir no dia do aniversário (risos), mas foi ótimo. À noite fomos jantar com a família”, contou à publicação.

Mas não ficou por aqui, e revelou ainda o pedido que fez no momento em que soprou as velas.

“Pedi a Deus para nunca perder a minha essência. Acredito que, na correria do dia a dia, é fácil perdermo-nos. Isto é um crime. O que individualiza e humaniza a gente é cada um ser de um jeito. Somos iguais sendo diferentes e diferentes sendo iguais. Não perder a minha base, ser fiel a quem sou, aos meus princípios e convicções, ao que me traz alegria e dor. Quero ser fiel ao que sou por dentro", disse.

