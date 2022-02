Mariama Barbosa surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma "rara e inédita partilha".

A apresentadora da SIC destacou na sua página de Instagram uma publicação onde aparece na companhia do pai, do filho e do pai do seu filho.

"A melhor parte do meu dia. Gratidão!!! É só o amor que interessa e importa e mais não digo. Fé e amor. Uma dia de cada vez", escreveu na legenda das imagens.

De recordar que Mariama Barbosa foi diagnosticada com um tumor maligno no estômago e encontra-se em tratamento.

