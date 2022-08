Já foi lançado um novo episódio do podcast de Meghan Markle, ‘Archetypes’, no qual a grande entrevistada foi Mariah Carey.

Quando Markle, de 41 anos, perguntou à cantora se esta, pessoalmente, se sentia “ligada” ao conceito de “diva”, Carey, de 53 anos, interrompeu-a, dizendo:

“Tu já nos deste alguns momentos de diva, Meghan”, disse Mariah. “Não te faças te desentendida”, sublinhou.

Visivelmente envergonhada, a duquesa de Sussex questionou: “Que momentos de diva?".

Carey então explicou que se estava a referir aos “visuais” de Meghan e não à sua personalidade propriamente dita, afirmando que estava a brincar quando fez o comentário.

No final da entrevista, Meghan confessou: “Ela deve ter sentido o meu riso de nervoso… fez questão de esclarecer que quando disse diva, estava a falar da forma como me vestia, a postura, as roupas. Ela usou diva como um elogio”.

Antes de Mariah ter explicado o que queria dizer, Markle admitiu que se sentiu “indignada” quando ouviu a acusação.

“A conversa estava a fluir até isso acontecer. A minha cabeça começou a andar às voltas a pensar sobre algo sem sentido que ela pudesse ter lido ou visto na Internet que a tivesse levado a pensar isso”, completou.

Leia Também: "Perdi o meu pai neste processo", confessou Harry a Meghan Markle