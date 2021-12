Esta segunda-feira, Maria Vieira voltou a recorrer à sua página de Instagram para atirar críticas à televisão nacional, mais precisamente ao 'Big Brother Famoso', que vai estrear na TVI em 2022.

"Hoje volto a ser notificada [no Facebook], desta vez sobre esta coisa horrível e absolutamente deprimente do «Big Brother Famosos» e sem querer até fico a saber que as pessoas que estão ser convidadas para meter a cabeça nesse caixote de lixo televisivo irão receber entre 500 e 1500 euros para darem cabo da sua vida privada", atirou.

E sem ficar por aqui, disse ainda: "Confesso que fiquei abismada com a hipótese de haver alguém tão desesperado que seja capaz de aceitar estas verbas miseráveis para fazer algo que eu não faria nem que me dessem 1 milhão de euros por dia e constatei mais uma vez a miséria humana que se apoderou de Portugal e dessa gente que é ou foi 'famosa' e que agora se irá sujeitar a rastejar na lama da pantalha por meia dúzia de tostões".

"Depois de 3 edições, em 2002 e 2013, o 'Big Brother Famosos' está de volta à TVI no próximo ano, com concorrentes que o vão surpreender", anunciou a TVI em novembro.

Entretanto, o canal esclareceu que o novo reality show não vai contar com "ex-concorrentes, pessoas que se tornaram conhecidas por terem entrado nas últimas edições".

Leia Também: TVI revela novas informações sobre concorrentes do 'Big Brother Famosos'