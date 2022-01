Maria Rueff "é um dos reforços do elenco de 'Festa é Festa'", como adianta a TVI em comunicado. Na trama, a atriz vai dar vida a Quina (Joaquina), prima da personagem Bino, interpretada por Pedro Alves, que após a morte do marido vem para a Bela Vida trabalhar para a casa de Corcovada, papel de Maria do Céu Guerra.

“Aceitei este desafio acima de tudo por tirar o chapéu a um sítio onde se fazem sempre novelas só de um género e neste momento existir uma novela com comédia e de comédia. Para além de ser um trabalho totalmente português na escrita, outro dos grandes méritos neste momento da TVI é a contratação de atores com carreira feita, com idade e que são referência para todo o público português", disse Maria Rueff.

"Fico muito feliz que a TVI ajude a desfazer aquela ideia de que são os atores novos ou que ainda não têm rugas é que podem imprimir bem na ficção. Tal como em todas as grandes produções do mundo, as boas ficções são feitas por atores com muita experiência que dão a mão aos mais novos e os mais novos aos mais velhos”, acrescentou a atriz e comediante.

Por sua vez, Cristina Ferreira, diretora de ficção e entretenimento, acrescentou que “receber a Maria na ‘Festa’ para integrar um grupo tão coeso como este é extraordinário, quer pelos anos de carreira que a Maria tem, como pelo profissionalismo que acrescenta".

"A Quina será uma autêntica surpresa, uma mulher do norte, cheia de energia, prima do Bino, o que já significa muito na história que será retratada pela nossa Maria Rueff", rematou Cristina Ferreira.

Entretanto, na sua página de Instagram, Cristina Ferreira destacou: "Maria Rueff integra o elenco de 'Festa é Festa' já este mês de fevereiro. Quina, uma mulher do norte, prima de Bino, não vem para trazer calma à aldeia. E nem imaginam porque se chama Quina. Bem-vinda, Maria Rueff. Estamos muito felizes".

