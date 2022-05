Quase dois meses depois de ter sido operada, Maria Pitta Paixão resolveu falar publicamente sobre todo o processo pelo qual passou e desvendou os motivos que a levaram a recorrer à cirurgia estética.

Depois de ter sido mãe pela terceira vez, a filha de Bibá Pitta resolveu fazer uma mastopexia com prótese - cirurgia indicada para seios descaídos e pele flácida.

"Fui operada porque afetava mesmo a minha autoestima e foi uma parte do meu corpo com a qual deixei de me identificar. Afetava-me mesmo, ao ponto de deixar de usar biquínis, decotes, tops", explica.

Maria assegura que a cirurgia, realizada a 11 de abril, "correu lindamente", mas que apenas no decorrer dos próximos meses conseguirá avaliar totalmente o resultado final. "Ainda tenho cicatrizes a sarar", diz, confessando, ainda assim, que está para já a adorar o que vê ao espelho.

Leia Também: Liliana Oliveira de 'Casados' mostra resultado de cirurgia aos seios