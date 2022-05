Foi no dia 27 de maio de 2017 que Maria Pitta Paixão deu o nó com Guilherme Paixão, na Igreja de Santo António do Estoril.

Esta sexta-feira, a filha de Bibá Pitta comemora cinco anos de casamento, data que não deixou passar em branco.

Junto de uma fotografia em que aparece com o marido, Guilherme Paixão, Maria Pitta Paixão escreveu: "Uma (mão) cheia de anos de casados".

De recordar que o casal tem três filhos em comum, os pequenos Duarte, António e Piedade.

