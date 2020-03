Esta terça-feira, Maria João Abreu testou um novo tratamento contra a fibromialgia. A atriz realizou uma sessão de Crio-sauna - que consiste em estar três minutos dentro de uma sauna com temperaturas a -160º.

Como partilhou nas redes sociais, apesar do receio inicial, não podia estar mais satisfeita com as primeiras impressões.

"Estava em pânico antes de entrar naquela máquina", confessou num vídeo em que explica no que consiste o tratamento.

"160 graus negativos, Meu Deus! Mas é suportável. Claro que se sente o frio, mas foi-me indicado estar sempre a mexer. São só três minutos. Espero realmente que este tratamento que ajude aliviar as dores da fibromialgia", rematou.



