Manuel Luís Goucha entrevistou a infanta Maria Francisca de Bragança, filha de Duarte Pio, duque de Bragança, que irá dar o nó com Duarte de Sousa Araújo Martins já este sábado, 7 de outubro, no Convento de Mafra.

Esta quarta-feira, 4 de outubro, o apresentador partilhou uma promoção à conversa na qual lhe faz a seguinte questão: "Timor teve significado para si uma vez que a causa de Timor sempre foi tão cara ao senhor seu pai?".

"O Duarte falou com o meu pai antes de pedir [em casamento]. Acho que mandou a carta de Timor e foi logo um sim direto. O meu pai estava mais interessado em falar sobre Timor com o Duarte do que sobre o meu pedido de casamento", notou a duquesa de Coimbra.

A conversa completa, note-se, será transmitida hoje no programa 'Goucha', na TVI.

Leia Também: "Pode haver quem não concorde, mas há um interesse por casamentos reais"