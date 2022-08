Maria Cerqueira Gomes partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram momentos de um dia muito especial que passou com a avó. Conforme a apresentadora de televisão explica, as duas voltaram a repetir um programa que faziam na sua infância.

"Quando era pequenina era um dos programas que me enchia o coração, ir com a minha avó ao Porto (forma como sempre se referiu à baixa da cidade)", relembra a comunicadora.

"Os anos passaram, os hábitos alimentares melhoraram mas a alegria de viver da Dulce é a mesma! 2022 tem sido um ano duro... perdeu a irmã e a melhor amiga, companheiras de programas banais que a mantinham ocupada diariamente. Vamos Dulce… Vamos lá aproveitar os últimos dias com 89 anos. Os 90 são os novos 60!", completa.

Veja a publicação:

